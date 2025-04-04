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Amasya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, 7 Yaralı

Amasya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, 7 Yaralı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde minibüs ve hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Eski Çeltek Mahallesi mevkiinde Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı Volkswagen Transporter marka minibüs, Mustafa Tarık D.'nin kullandığı 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yanı sıra Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ile Eren T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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