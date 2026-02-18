Haberler

Amasya'da mevlitte yenen tavuklu pilavdan 22 kişi zehirlendi

Güncelleme:
Amasya'da bir evde gerçekleştirilen mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Amasya Valiliği olayla ilgili adli ve idari inceleme başlattı.

Amasya'da bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 22 kişi hastanede tedavi altına alındı. Amasya Valiliği olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şeyhcui Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yeni doğan bir bebek için okutulan mevlit programına ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler rahatsızlanarak kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran sayısının giderek artması üzerine polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın yaşandığı adreste inceleme yapılan incelemede zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir aile tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendiği öngörülen, an itibariyle 22 vatandaşımız acil servisimize başvurmuştur. İlgili vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tıbbi takip ve tedavileri de yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kızı ve torunlarının yedikleri yemekten etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirten Selahattin Zengin adli vatandaş, tedavilerinin devam ettiğini söyledi. - AMASYA

