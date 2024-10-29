Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Lastiği Patlayan Tıra Çarpan Otomobil Paramparça Oldu: 1 Ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da lastiği patlayan tıra çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası acil yardım ekipleri sevk edildi ve cenaze hastane morguna götürüldü.

Amasya'da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

AMASYA - Amasya'da yolda lastiği patlayan tırın dorsesine çarparak paramparça olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Osmancık mevkiinden Amasya Merzifon yönüne doğru giden Buğra Yılmaz idaresindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç Arıcan'ın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası sıkışan sürücüsünün cenazesi hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da Lastiği Patlayan Tıra Çarpan Otomobil Paramparça Oldu: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil Hastane 3-sayfa trafik Amasya Yaşam Olay Kaza

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş

 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?

Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 29-30 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.