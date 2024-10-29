Amasya'da Lastiği Patlayan Tıra Çarpan Otomobil Paramparça Oldu: 1 Ölü

Amasya'da lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

AMASYA - Amasya'da yolda lastiği patlayan tırın dorsesine çarparak paramparça olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Osmancık mevkiinden Amasya Merzifon yönüne doğru giden Buğra Yılmaz idaresindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç Arıcan'ın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın altına girerek parçalanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası sıkışan sürücüsünün cenazesi hurdaya dönen araçtan çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.