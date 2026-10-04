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Amasya'da KPSS'ye giren gencin otomobili polis müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu

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Amasya'da KPSS'ye giren gencin otomobili polis müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu
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Amasya'da KPSS'ye girmek için yol kenarına park edilen otomobilden alevler yükseldi; trafik polisleri yangını yangın tüpüyle söndürerek aracın tamamen yanmasını önledi. Sınavdaki gencin babasını teselli eden bir vatandaş dua edeceğini söyledi, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Amasya'da bir gencin KPSS'ye girmek için yol kenarına park edip bıraktığı otomobilden alevler yükseldi. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip söndüren trafik polisleri otomobilin tamamen yanmasını önledi.

Otomobili park edip sınava gitti

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna girmek için babasına ait 34 YTF 52 plakalı otomobille evinden ayrılan Emincan Türk, yol kenarına park edip sınava girdi. Kısa süre sonra otomobilin kaputundan alevler yükseldi. Çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

"Polislere helal olsun"

Olay yerine yakın olan iki trafik polisi yangın tüpüyle alevlere müdahale edip söndürerek otomobilin tamamen kül olmasını önledi. O anları izleyen vatandaşlardan Kadir Kahraman, "Yangının büyümesini polis önledi. Araç tamamen yanabilirdi. Polislere helal olsun" dedi.

"İnşallah sınavda başarılı olur"

Sınava giren gencin babasını teselli eden vatandaşlardan Kübra Bayar da, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.

Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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