Amasya'da Kontrolden Çıkan Tır Kazası: 1 Yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan tır karşı şeride daldı: 1 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Durucasu köyünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır refüjü aşarak karşı şeride kaldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, DK 1828937 yabancı plakalı tır sürücüsü 23 yaşındaki M. Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, kendi şeridinden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, olay anında karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir facinanın önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.