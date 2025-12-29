Haberler

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Amasya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille takla attı ve yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Amasya'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kerim K. idaresindeki 51 DP 233 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobil yol kenarına sürüklenerek durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilin içinde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
