İneği kaybolan çiftçinin imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Amasya'nın Sarıkız köyünde kaybolan inek, AFAD ve jandarma ekiplerinin dron desteğiyle 2 gün sonunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Sarıkız köyünde kaybolan ineğini 2 gündür bulamayan çiftçi İmdat Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Köye AFAD acil müdahale ekipleri ile birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazide arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Kayıp inek dron ile bulunarak sahibine teslim edildi. Sahibi, ekiplere teşekkür etti. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa