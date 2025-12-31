İneği kaybolan çiftçinin imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Amasya'da ineği kaybolan çiftçinin imdadına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. Kayıp inek dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Sarıkız köyünde kaybolan ineğini 2 gündür bulamayan çiftçi İmdat Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Köye AFAD acil müdahale ekipleri ile birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazide arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Kayıp inek dron ile bulunarak sahibine teslim edildi. Sahibi, ekiplere teşekkür etti. - AMASYA