Amasya'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 6 Kişi Yaralandı

Amasya'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Sütçü yönetimindeki Alparslan Türkeş Caddesi girişi ışıklı kavşağına geldiğinde kavşağa giriş yapan Murtaza Değerli'nin kullandığı 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA