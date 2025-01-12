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Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Amasya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Çeltek Mahallesi'nde Deniz Koç'un kullandığı 34 KVN 193 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil ile karşı yönden gelen Niyazi Gobel'in idaresindeki 05 RE 112 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Meltem Merve Urfalı ile diğer otomobildeki aynı aileden Fadime (63), Cahit, Bilge ve Ayaz Bulut Göbel yaralandı. İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fadime Gobel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpışma sonrası otomobillerden birinin savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa
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