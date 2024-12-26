Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

Amasya'da Kaçak Göçmenlere Son! İki Otobüs Sürücüsü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da polis, yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen buldu. Sürücüler tutuklandı, göçmenler tedavi edilerek gözaltına alındı.

Amasya'da polisin yaptığı aramada yatak kısmından 9 kaçak göçmen çıkan yolcu otobüsünün 2 sürücüsü tutuklandı. Halsiz oldukları görülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin 3 gündür aç olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan yola çıkıp İstanbul yönüne seyahat etmekte olan bir yolcu otobüsü, dün akşam saatlerinde Amasya merkez Taşova kavşağındaki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bölmelerinde arama yapıldı. 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerin su verdiği göçmenlerden 8'i Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Havasızlıktan rahatsızlanan 1'i ise polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından diğer göçmenlerle birlikte yapılan adli ve idari işlemler sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Adliyeye sevk edilen otobüs sürücüleri Barış G. ve Harun A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
img

Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 26 Aralık Perşembe Siyah Kalp 15. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Aralık Akşehir, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.