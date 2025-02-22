Amasya'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin peş peşe durdurduğu iki araçta yapılan aramada kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçların sürücüleri de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şubesinin ortaklaşa yaptığı çalışma neticesinde doğu illerinden batı illerine artçı ve öncülü düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 araç Amasya girişinde uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde kaçak yollardan yurda girdiği tespit edilen 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği, Türk vatandaşı 2 araç sürücüsü O.B ve O.K hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA