Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Amasya'da düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantısında uygulanan faaliyetler masaya yatırıldı.

Vali Yılmaz Doruk'un başkanlığındaki toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi. Toplantıya Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Arı, ilçe kaymakamları ve diğer yetkililer de katıldı.

Nisan ayında on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, beş ile on yıl arası hapis cezası olan 12, beş yıla kadar cezası olan 92 ve ifadeye yönelik aranan 177 kişinin yakalandığı belirtildi. Emniyet ve jandarma birimlerince gerçekleştirilen genel asayiş faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler de Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - AMASYA