Amasya'da İki Büyüklükte Deprem Meydana Geldi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler kent merkezi ve çevre illerde de hissedildi, kısa süreli panik oluştu.
Amasya'da 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi, 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.23'te merkez üssü Gümüşhacıköy olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu saat 12.26'da aynı bölgede gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı izledi. Yerin sırasıyla 10.07 ve 19 kilometre derinliklerinde gerçekleşen depremler, Amasya kent merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimleri ile çevre illerde de hissedildi.
Depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa