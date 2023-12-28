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Amasya'da Huzur Operasyonu: 300'den Fazla Polis Görev Aldı

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Amasya Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 300'den fazla polis görev aldı. 3 binden fazla şahıs sorgulanırken, 389 araç ile 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi. 9 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 tabanca ele geçirildi. 13 araca cezai işlem, 4 umuma açık yere idari işlem uygulandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 300'den fazla polis görev aldı.

3 binden fazla şahıs sorgulanırken, 389 araç ile 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi.

9 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 tabanca ele geçirildi. 13 araca cezai işlem, 4 umuma açık yere idari işlem uygulandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Amasya Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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