Amasya'da Huzur Operasyonu: 300'den Fazla Polis Görev Aldı
Amasya Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 300'den fazla polis görev aldı. 3 binden fazla şahıs sorgulanırken, 389 araç ile 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi. 9 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 tabanca ele geçirildi. 13 araca cezai işlem, 4 umuma açık yere idari işlem uygulandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda 300'den fazla polis görev aldı.
3 binden fazla şahıs sorgulanırken, 389 araç ile 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Metruk bina ve parklar kontrol edildi.
9 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 1 tabanca ele geçirildi. 13 araca cezai işlem, 4 umuma açık yere idari işlem uygulandı. - AMASYA