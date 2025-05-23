Amasya'da Hastanede Bıçakla Korku Dolu Anlar

Amasya'da özel hastanede korku dolu anlar: Boğazına bıçak dayadı

AMASYA - Amasya'da Özel Kolmed Hastanesi'nde boğazına bıçak dayayan genç, korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Özel Kolmed Hastanesi'nde görevli bir hekimin oğlu Y.C.Ö. (31), hastanede boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar vermeye başladı. Verilen beyaz kod üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane önündeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.