Amasya'da Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu: 2 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşarak yağmur suyu kanalına uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da hafif ticari araç refüjdeki su kanalına uçtu: 2 yaralı
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşıp yağmur suyu kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesinden Samsun yönüne seyir halinde olan 55 ANG 323 plakalı Tofaş Fiat Doblo marka aracın, Taşova'ya bağlı Yolaçan köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Refüjdeki bariyerleri aşarak su kanalına devrilen araç yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Onur Y. ile yolcu Taner C. D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.