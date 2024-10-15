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Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
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Amasya Valiliği'nde Vali Önder Bakan başkanlığında yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu, organize suçlarla mücadele gibi konular değerlendirildi.

Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı, Vali Önder Bakan'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

Amasya Valiliği'nde düzenlenen toplantıda kaymakamların yanı sıra 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile diğer yetkililer de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya Valiliği Yerel Haberler Önder Bakan Güvenlik Politika 3-sayfa Asayiş amasya Terör

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