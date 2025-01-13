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Amasya'da Göçük Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Amasya'nın Uygur köyünde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu cesetler çıkarıldı. Amasya Valisi, ailelere baş sağlığı diledi.

Amasya'da meydana gelen göçükte 2 kişi yaşamını yitirdi: Ailelerin feryatları yürekleri dağladı

- Amasya'daki göçükte hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi çıkarıldı

AMASYA - Amasya'da köyde su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde vatandaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Saat 16.50'de meydana gelen göçükte Sezgin Eserve Aytekin Er toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısları canlı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cesetler, hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, çalışmaları yerinde sevk ve idare etti. Vali Bakan, "Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Amasya'da Göçük Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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