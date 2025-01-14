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Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Amasya'da 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni taşıyan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişi, göçmen kaçakçılığı suçuyla tutuklandı. Otomobilin durdurulmasında 800 kilometre yol kat eden kaçak göçmenler ele geçirildi.

Amasya'da 2'si bagajda 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü ve yanındaki 2 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil, polis tarafından Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu. Otomobilin arka koltuğunda 3, polislerin açtığı bagajında ise 2 kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü Cengiz E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı Kerem O., ile Iğdır nüfusuna kayıtlı Deniz C., gözaltına alınarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatılması sonrası adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18.534 TL para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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