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Amasya'da evinden pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs 1 polisi yaraladı, korku dolu anlar kamerada

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Amasya'da evinden pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs 1 polisi yaraladı, korku dolu anlar kamerada Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinin penceresinden etrafa rastgele ateş açıp bir polisin yaralanmasına neden olan şahıs korku dolu anlar yaşattı.

Amasya'da evinden pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs 1 polisi yaraladı, korku dolu anlar kamerada

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinin penceresinden etrafa rastgele ateş açıp bir polisin yaralanmasına neden olan şahıs korku dolu anlar yaşattı. Evinde yakalanarak etkisiz hale getirip karakola götürülen saldırgan koluna giren polisler tarafından polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mahsen Mahallesi'nde yaşayan Himmet Çiftçi, pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş etti. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekiplerine de ateş eden Çiftçi, bir polisin kolundan hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan şahsın polise ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen saldırgan eve giren polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Karakola götürülürken polis aracının arkasına sert şekilde bindirildi. Bu görüntüler İstanbul'da bir hafta önce şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vuran saldırganın polis aracına bindirildiği görüntüleri akıllara getirdi.

Eşinin bir süre önce terk ettiği öğrenilen ve psikolojik sorunlar yaşayan Himmet Çiftçi, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya'da evinden pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs 1 polisi yaraladı, korku dolu anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KOÇ - 3.Sayfa

Güvenlik Merzifon 3-sayfa Amasya Polis Hukuk Suç

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