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Amasya'da durdurulan tırda 64 kaçak göçmen yakalandı

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Amasya'da polis tarafından durdurulan bakır yüklü tırda Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı'dan yurda giriş yapıp İstanbul'a doğru gitmekte olan 34 GHA 342 plakalı bakır yüklü tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Tırın dorsesinden 64 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Polis ekipleri göçmenler hakkında işlem başlatırken tır sürücüsü K.Y. (58) gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Amasya Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Gözaltı Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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