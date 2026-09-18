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Amasya'da duran kamyonete çarpan otomobildeki kadın yolcu hafif yaralandı

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Amasya'da duran kamyonete çarpan otomobildeki kadın yolcu hafif yaralandı
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Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran kamyonete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu konumundaki kadın hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da yaya geçidinde yayaya öncelik vermek için duran kamyonete otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 05 ABC 542 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek amacıyla durdu. Arkadan gelen 01 GH 790 plakalı otomobil ise duran araca çarptı. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu konumunda bulunan Hacer Y. hafif yaralandı. Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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