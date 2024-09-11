Amasya'da düğünlerde el konulan silahlar basınla paylaşıldı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, düğünlerde rastgele havaya ateş eden 10 kişi tespit edildi. 7 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi. El konulan silahların fotoğrafları Amasya Valiliği tarafından basınla paylaşıldı.
Amasya'da rastgele havaya ateş edilen düğünlerde el konulan silahların fotoğrafları basınla paylaşıldı. Ruhsatsız 7 av tüfeği ve 9 tabanca ele geçirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde düğün, nişan ve eğlence merasimlerinde rastgele havaya ateş ederek tehlike oluşturan 10 şahıs belirlendi. 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile birlikte yakalanan şahısların haklarında adli işlem yapılmak üzere Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.
El konulan silahların fotoğrafları Amasya Valiliği tarafından basınla paylaşıldı. - AMASYA