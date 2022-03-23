Amasya'da devrilen minibüsteki 19 tarım işçisi tedavi altında

AMASYA (İHA) - Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 18'i kadın tarım işçisi olan yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Geçmiş olsun dileğini ilettiği yaralılarla görüşüp durumları hakkında bilgi alan Masatlı, "Minibüsün takla atması sonucu 19 tarım işçimiz yaralandı. Şu an itibariyle ağır bir yaralımız yok. İnşallah en kısa sürede tedavileri yapılıp taburcu edilecekler" dedi.

Yıldızköy mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen 05 ABD 813 plakalı minibüsün sürücüsü Kadriye Aydoğdu kaza anını anlattı. Aydoğdu, "Hızlı değildim. Vitesimi küçültüp sağıma, soluma baktıktan sonra viraja girmemin ardından arabayı toparlayamadığım için arkası savruldu" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA