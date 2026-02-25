Haberler

Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Güncelleme:
Amasya-Taşova karayolu üzerinde dağdan kopan dev kaya parçaları, yolda araç ya da yaya bulunmaması sayesinde bir facianın önüne geçti. Olay sonrası bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gün boyu aralıklarla sürüp akşam saatlerine doğru artan yağışında etkisiyle Amasya-Taşova karayolu 5. kilometresi civarında dağdan kopan dev kaya parçaları yola yuvarlandı. O sırada yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan kayalar iş makineleri tarafından kenara sürüklendi. Bölgede önlem alındı. Olayda herhangi can ya da mal kaybının yaşanmadığını açıklayan Amasya Valiliği, inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yolun açılmasını bekleyen Ali İşsever adlı vatandaş, "Dört beş tane kaya parçası yolu kapatmış. Vatandaşları Allah korumuş. Bir facia da olabilirdi" diye konuştu.

Yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

