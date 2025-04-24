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Amasya'da Depremin Ardından Yıldırım Düşmesiyle Bir Kişi Yaralandı

Amasya'da Depremin Ardından Yıldırım Düşmesiyle Bir Kişi Yaralandı
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Amasya'da 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

Şİmşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydeden Seyfullah Uzun isimli vatanda, "Depremin hemen peşinden şiddetli gök gürültüsünün geceyi gündüze çevirdiğini gördük" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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