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Amasya'da Deprem Anı Kamerada Kaydedildi

Amasya'da Deprem Anı Kamerada Kaydedildi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Depremler AFAD verilerine göre 3 dakika arayla gerçekleşti ve panik oluşturan sarsıntı anları görüntülendi.

Amasya'da deprem anı kamerada

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3'er dakika arayla 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kameraya yansıdı.

Afad verilerine göre, saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan depremler meydana geldi.

Panik oluşturan sarsıntı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA İRTEGÜN - 3.Sayfa
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