Amasya'da çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyünde baca temizliği için çıktığı evinin çatısından yere düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Bilal Köse 3 katlı evlerinin çatısına çıkarak baca temizliği yapmak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Evli ve 2 çocuk babası Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlk ve Ortaokulu'nda yardımcı hizmetli personel olarak görev yaptığı öğrenilen Köse, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AMASYA