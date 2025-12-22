Amasya'da çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyünde baca temizliği için çıktığı evinin çatısından yere düşen adam hayatını kaybetti.
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyünde baca temizliği için çıktığı evinin çatısından yere düşen adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Bilal Köse 3 katlı evlerinin çatısına çıkarak baca temizliği yapmak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Evli ve 2 çocuk babası Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Eraslan Şehit Fatih Mehmet Keleş İlk ve Ortaokulu'nda yardımcı hizmetli personel olarak görev yaptığı öğrenilen Köse, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa