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Amasya'da caminin yanındaki kafede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi

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Amasya'da caminin yanındaki kafede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Haber Videosunu İzle
Amasya'da caminin yanındaki kafede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi
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Amasya'da Sultan II. Bayezid Camii yanındaki kafede çıkan yangında 2'si içeride çalışan, 1'i bitişik işyerinde olmak üzere 3 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan çalışanların hayati tehlikesi bulunmazken söndürülen yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir kafede çıkan yangında içeride bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultan II. Bayezid Camii yanındaki bir kafeden dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangının çıktığı alana itfaiye ekibi müdahale etti. İçerideki çalışan olduğu öğrenilen 2 kişi ve bitişikteki işyerindeki 1 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan çalışanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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