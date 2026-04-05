Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Amasya'da bunalıma giren 30 yaşındaki adam, Künç Köprü'sünden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. Ekipler, çevredekilerin gözleri önünde sürüklenip kıyıya ulaşan adamı kurtardı ve ambulansla hastaneye sevk etti.
KÖPRÜDEN NEHRE ATLADI
Edinilen bilgiye göre, E.G (30) isimli şahıs, ailevi sebeplerin etkisiyle bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak Nehri'ne sarktı. Şahıs, polis ekibinin ikna çabalarına rağmen suya atladı.
DALGIÇLAR KURTARDI
Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla izlediği adam, sürüklenip yüzerek kıyıya doğru ilerledikten sonra dalgıçların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin sarkıttığı merdivenle yukarı çıkartılan adam ambulansla hastaneye götürüldü.