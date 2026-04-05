Haberler

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bunalıma giren 30 yaşındaki adam, Künç Köprü'sünden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. Ekipler, çevredekilerin gözleri önünde sürüklenip kıyıya ulaşan adamı kurtardı ve ambulansla hastaneye sevk etti.

KÖPRÜDEN NEHRE ATLADI

Edinilen bilgiye göre, E.G (30) isimli şahıs, ailevi sebeplerin etkisiyle bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak Nehri'ne sarktı. Şahıs, polis ekibinin ikna çabalarına rağmen suya atladı.

DALGIÇLAR KURTARDI

Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla izlediği adam, sürüklenip yüzerek kıyıya doğru ilerledikten sonra dalgıçların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin sarkıttığı merdivenle yukarı çıkartılan adam ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

IS YOK GUC YOK BORC COK OLEYIMDE KIRTULAYIM DEMİŞTİR

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bumi arkadasa bakip cikmis...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

tuhaf bir intihar girişimi... önce atla sonra kıyıya doğru yüz...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

