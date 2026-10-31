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Amasya'da bisikletten düşen adliye çalışanı Malatya'da toprağa verildi

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Amasya'da bisikletten düşen adliye çalışanı Malatya'da toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Amasya'da bisikletten düşen adliye çalışanı Malatya'da toprağa verildi
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Amasya'da işe giderken bisikletinin kontrolünü kaybedip düşen adliye çalışanı, hastanede 3 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, memleketi Malatya'da düzenlenen törenin ardından defnedildi; törene ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'da işe giderken bisikletinin kontrolünü kaybederek düşerek hayatını kaybeden adliye çalışanı memleketi Malatya'da düzenlenen törenle defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Amasya'ya yerleşen Orhan Çelebi (38), geçtiğimiz salı günü Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Çelebi, dengesini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı. Ağır yaralanan Çelebi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün boyunca tedavi gören Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Amasya Adliyesi'nde santral operatörü olarak görev yapan Çelebi için adliye binası önünde tören düzenlenerek helallik alındı. Ardından cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Orhan Çelebi'nin cenazesi, Malatya'da düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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