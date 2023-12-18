Amasya'da aranan 58 şahıs yakalandı, 7'si tutuklandı

Amasya'da jandarma ekiplerinin 5 gün boyunca sürdürdüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 58 şahıs yakalandı, 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ilçe komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri aranan şahıslara yönelik Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 operasyonunu gerçekleştirdi.

5 gün süren operasyonda arama kaydı bulunan toplam 58 şahıs yakalandı. İfadeleri alınan bu şahıslardan 7'sinin adliyeye sevk edilmeleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi. - AMASYA