Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı

Amasya'da durdurulan ambulansta Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

AMBULANSTAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı olduğu açıklanan bir ambulans, Amasya girişinde Taşova yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde hasta sedyesinde yatan ancak hasta olmayan ve kaçak yollardan ülkeye girdiği tespit edilen 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bulunan M.Ş., İ.N. ve A.B.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. M.Ş. tutuklanırken, İ.N. ve A.B.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.