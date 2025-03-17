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Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı

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Amasya'da polis ekiplerince durdurulan bir ambulansın içinden Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

Amasya'da durdurulan ambulansta Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

AMBULANSTAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı olduğu açıklanan bir ambulans, Amasya girişinde Taşova yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde hasta sedyesinde yatan ancak hasta olmayan ve kaçak yollardan ülkeye girdiği tespit edilen 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bulunan M.Ş., İ.N. ve A.B.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. M.Ş. tutuklanırken, İ.N. ve A.B.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Kemal:

her gün aynı saate 3 ambulans emniyet şerisinden bangır bangır etrafı taciz ederek gidiyor. dakikası dakikasına hiç şaşmıyor, servis mi çekiyorlar diye ilgili belediyeye sordum cevap gelmedi

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