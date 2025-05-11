Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Amasya'da Altın Kasa Hırsızlığı: Aile İçindeki Şüpheliler Yakalandı

Amasya'da Altın Kasa Hırsızlığı: Aile İçindeki Şüpheliler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir evden 2 million TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Yapılan araştırmalar sonucunda torun, damat ve damadın kardeşi hırsızlık şüphesiyle yakalandı.

Amasya'da içinde 2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa evden çalındı: Torun, damat ve damadın kardeşi yakalandı

AMASYA - Amasya'da yaşlı adamın evinden içi 2 milyon TL değerindeki altın dolu çelik kasa çalındı. Polisin yaptığı araştırmada spiralle kesilmiş çelik kasa 15 kilometre ötede dere yatağında bulundu. Yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi hırsızlık şüphesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesinde yaşayan O.Ö geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti. Çelik kasayı binadan indirip götürdükleri 15 kilometre ötedeki Belmebük Mahallesi'nde spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldığı belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D ve kocasının kardeşi G.D yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiyecilerin yardımıyla çıkartıldı. Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Damat ve kız kardeşi ise adliyeye sevk edildi. Damat, habercilerin "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.