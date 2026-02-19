Haberler

Amasya'da ormanlık alanda heyelan: Ağaçlar devrildi

Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'da ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu köklerine tutunamayan çam ağaçları devrildi. Yetkililer, önceki heyelanların yaşandığı bölgedeki bu olayın daha büyük tehlikelere yol açabileceğinden endişeli.

Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'da ormanlık alanda heyelan meydana geldi. Köklerine tutunamayan ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Seyfe ve Karakise köyleri arasındaki 60 metrelik güzergahta heyelan yaşandı. Köklerine tutunamayan çam ağaçları yola devrildi. Bölgede önceden de heyelan yaşandığını anlatan Karakise Köyü Derneği Başkanı Fatih Töngüş, yağışların etkisiyle gerçekleşen heyelanın daha büyük alanda etkili olmasından endişe duyduklarını belirtti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
