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Amasya'da 4 Kaçak Göçmen Arı Kovanları Altında Yakalandı

Amasya'da 4 Kaçak Göçmen Arı Kovanları Altında Yakalandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir panelvan aracın arka kısmında gizlenen 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.

Amasya'da boş arı kovanlarının altına saklanmış halde 4 Afganistan uyruklu göçmenin polisler tarafından yakalandığı olayda aracın sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubeyazıt'tan Sakarya'ya doğru gitmek olan bir panelvan araç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis noktasında durduruldu. Aracın arka kısımda şüphelendikleri boş arı kovanlarının üstündeki örtüyü açan ekipler, gizli bölmenin içinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenle karşılaştı. Saklandıkları yerden çıkartılan kaçak göçmenler, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri bu kişilerle ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan Ardahan nüfusuna kayıtlı araç sürücüsü Telat Yılmaz ve yanındaki Gökhan Orak emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kaçak göçmenin gerekli adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

Göçmenlerin yakalandığı görüntüleri paylaşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Arı kovanının içinde de olsa 'düzensiz göç ile mücadele'ye devam edeceğiz. Merzifon bölge trafik ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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