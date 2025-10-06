Haberler

Amasya'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
Amasya Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir minibüste yaptığı aramada 3 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Göçmenler, yurda kaçak girişi nedeniyle sınır dışı edilmek üzere ilgili merkeze teslim edildi.

Amasya'da polisin durdurarak arama yaptığı bir minibüste Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen minibüs Amasya girişinde durduruldu. Yapılan aramada battaniye altına gizlenmiş 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler D.T. ve B.T. hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
