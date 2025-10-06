Amasya'da 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da polisin durdurarak arama yaptığı bir minibüste Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illeri üzerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen minibüs Amasya girişinde durduruldu. Yapılan aramada battaniye altına gizlenmiş 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler D.T. ve B.T. hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı. - AMASYA