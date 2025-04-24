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Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Olmuştu

Amasya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Olmuştu
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Amasya Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amasya Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremle ilgili olarak Amasya Valilği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Amasya merkez olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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