Amasya'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Amasya'da 19 yıl 11 ay hapis cezası ile 1 yıldır aranan hükümlü, polis tarafından sokakta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bulundurmak ve silahla yaralamanın da bulunduğu 10 suçtan toplamda 19 yıl, 11 ay hapis cezası olup 1 yıldır aranan Özkan M. (40), Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekiplerinin yaptığı takip sonrası Mehmet Varinli Caddesi'nde yürürken kıskıvrak yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından önce adliyeye, sonra da cezaevine gönderildi. - AMASYA