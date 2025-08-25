Amasya'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Amasya'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu madde bulundurma ve silahla yaralama gibi suçlardan 19 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Özkan M., Amasya'da polis tarafından sokakta yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Amasya'da 19 yıl 11 ay hapis cezası ile 1 yıldır aranan hükümlü, polis tarafından sokakta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bulundurmak ve silahla yaralamanın da bulunduğu 10 suçtan toplamda 19 yıl, 11 ay hapis cezası olup 1 yıldır aranan Özkan M. (40), Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekiplerinin yaptığı takip sonrası Mehmet Varinli Caddesi'nde yürürken kıskıvrak yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından önce adliyeye, sonra da cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.