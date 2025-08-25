Amasya'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Uyuşturucu madde bulundurma ve silahla yaralama gibi suçlardan 19 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Özkan M., Amasya'da polis tarafından sokakta yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Amasya'da 19 yıl 11 ay hapis cezası ile 1 yıldır aranan hükümlü, polis tarafından sokakta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bulundurmak ve silahla yaralamanın da bulunduğu 10 suçtan toplamda 19 yıl, 11 ay hapis cezası olup 1 yıldır aranan Özkan M. (40), Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş şubesi ekiplerinin yaptığı takip sonrası Mehmet Varinli Caddesi'nde yürürken kıskıvrak yakalandı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından önce adliyeye, sonra da cezaevine gönderildi. - AMASYA
