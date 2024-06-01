Amasya'da 15 yıl önce işlenen Mehmet Dönmez cinayetinde ortağı tutuklandı: 'Katili polis bulacak. Ben değil'

Amasya'da 15 yıl önce işlenen Mehmet Dönmez cinayetinde ortağı tutuklandı: "Katili polis bulacak. Ben değil"

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yol kenarında başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Mehmet Dönmez cinayetinde 15 yıl sonra iş ortağı Hakan B. tutuklandı. Hakan B. habercilerin, "İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?" sorusuna "Doğru değil. Kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu. Ben değil" cevabını verdi.

Olay, 2009 yılında meydana geldi. İnternet Kafe işleten Mehmet Dönmez (46), gece saatlerinde yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, Mehmet Dönmez'in başından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Faili meçhul dosya, Amasya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 15 yıl sonra yeniden açıldı. 7 ay önce başlanan çalışmada teknik takip ve HTS analizleri sonucu iş ortağı olan Hakan B. ile birlikte N.B.,B.B. ve M.G. Samsun, Mersin ve Merzifon ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan N.B.,B.B. ve M.G çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iş ortağı olan Hakan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habercilerin "İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?" sorusuna, "Doğru değil. Kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu. Ben değil. Şüphe üzerine tutuklandım" cevabını verdi.