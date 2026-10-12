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Amasya'da 112'ye asılsız çağrı yapan 3 kişiye toplam 56 bin 469 TL ceza kesildi

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Amasya'da 112'ye asılsız çağrı yapan 3 kişiye toplam 56 bin 469 TL ceza kesildi
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Amasya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 257 bin 867 çağrının yüzde 20,81'inin asılsız olduğu bildirildi. Asılsız çağrı ve ihbar nedeniyle 3 kişiye toplam 56 bin 469 TL idari para cezası uygulandı; acil hattın sadece gerçek acil durumlar için aranması istendi.

Amasya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan toplam 257 bin 867 çağrının yüzde 63,55 vakaya dönüşürken, yüzde 15,64'nin anonsta kapanan, yüzde 20,81'nin ise asılsız çağrı olduğu bildirildi.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kabahatler kanunu çerçevesinde acil çağrı ile yardım hizmeti sunan kamu kurumlarının taşra teşkilatlarını, asılsız çağrı ve asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden kişilere uygulanacak idari para cezası kapsamında 112'yi arayan kişinin ihbara ilişkin olay yerine giden ekipler tarafından söz konusu olayın olmadığının tespiti üzerine 3 kişiye 18 bin 823 TL olmak üzere toplam 56 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Açıklamada, "112'ye yapılan asılsız her çağrı gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılması geciktirilebilir. Acil hattı sadece gerçek acil durumlar için arayalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

aslında bu teknoloji çağında böyle asılsız çağrıları önlemek veya tespit etmek mümkündür.! cezası da hapis cezası olmalıdır başka türlü çaydırıcı olmaz.!

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