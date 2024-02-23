Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Pamuk Şeker Yedikten Sonra Rahatsızlanan 11 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:

Amasya'da yeni açılan bir marketin açılışında dağıtılan pamuk şekerleri yiyen Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı gibi belirtilerle rahatsızlandı. Ambulans çağrılan öğrenciler, Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne kaldırılarak gözlem altına alındı. İnceleme başlatılan olayda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Amasya'da pamuk şeker yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yeni hizmete giren bir marketin açılışında pamuk şeker dağıtıldı. Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri pamuk şekerlerden yemeleri sonrası döndükleri okullarında vücutlarında kızarıklık, kaşıntı ve bulantı problemi yaşayınca okula ambulans çağrıldı. 11 öğrenci acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Öğrencilere nöbetçi öğretmenler refakat etti. Okul idaresi de ailelerine bilgi verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amasya Olay 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor? Rüyada balık görmek ne demek? Rüyada balık yemek, tutmak, yakalamak, temizlemek ne demek? Rüyada bebek görmek ne demek? Rüyada kız ver erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon satın almak, telefon kaybetmek, telefon bulmak, telefonla konuştuğunu görmek ne anlama gelmektedir? Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
title