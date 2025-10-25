Haberler

Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 6 Mahkum Hastaneye Sevk Edildi

Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 6 Mahkum Hastaneye Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 10 mahkumdan 6'sı hastaneye kaldırıldı. Vali Önder Bakan, mahkumların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Amasya'da cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan 10 mahkuma gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk müdahale cezaevindeki revirde yapıldı. Tedbir ile teşhis amacıyla ilk etapta 4, sonra da 2 mahkum ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.