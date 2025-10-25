Amasya Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 6 Mahkum Hastaneye Sevk Edildi

Amasya'da cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 mahkum hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan 10 mahkuma gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk müdahale cezaevindeki revirde yapıldı. Tedbir ile teşhis amacıyla ilk etapta 4, sonra da 2 mahkum ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. - AMASYA