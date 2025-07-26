Amasra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Amasra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra'daki bir adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar bonzai uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilirken, T.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.Ç., Bartın Cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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