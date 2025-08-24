Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bir mahalledeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adamın önce aracı, sonra cenazesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde evinden otomobiliyle çıktı. Yakınları bir süre haber alamayınca arama çalışmasına başladı. Evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen yaşlı adamın mahalle yerine, Mersin istikametine doğru gittiği ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaştığı yönünde bilgiye ulaşan aile fertleri, en son önceki sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğünü öğrendi. Güvenlik güçlerine bilgi veren aile fertlerinin 3 gündür süren arama çalışmasında Akgül'e ait 33 VL 602 plakalı kırmızı renkli otomobil Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bulundu. Bunun üzerine aile ve yakınlarının olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip bölgede arama yaptı. Yapılan aramada yaşlı adamın yerde cansız bedeni bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cenazenin bugün Karaman'ın Ermenek ilçesine götürülerek defnedileceği bildirildi. - MERSİN