Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül'ün kaybolmasının ardından yapılan aramalar sonucu, cenazesi bulundu. Akgül'ün otomobili Mersin çevresinde keşfedildi, ardından cansız bedeni bir ormanlık alanda bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı bir mahalledeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adamın önce aracı, sonra cenazesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde evinden otomobiliyle çıktı. Yakınları bir süre haber alamayınca arama çalışmasına başladı. Evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen yaşlı adamın mahalle yerine, Mersin istikametine doğru gittiği ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaştığı yönünde bilgiye ulaşan aile fertleri, en son önceki sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğünü öğrendi. Güvenlik güçlerine bilgi veren aile fertlerinin 3 gündür süren arama çalışmasında Akgül'e ait 33 VL 602 plakalı kırmızı renkli otomobil Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bulundu. Bunun üzerine aile ve yakınlarının olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip bölgede arama yaptı. Yapılan aramada yaşlı adamın yerde cansız bedeni bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cenazenin bugün Karaman'ın Ermenek ilçesine götürülerek defnedileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan kulisleri sarsan iddiaya yanıt
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.