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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bilecik'te Sağ Olarak Bulundu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bilecik'te Sağ Olarak Bulundu
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Bilecik'te kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Selçuk G., jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Uzun süre haber alınamayan yaşlı adam, çevredeki bir köyde bulundu ve sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Bilecik'te kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde yaşayan 65 yaşındaki Selçuk G. kayboldu. Selçuk G.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaşlı adam çevredeki bir köyde sağ olarak bulundu

Bölgeye hızla jandarma ve 8 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Selçuk G., yaşadığı köyün yakınlarındaki Güde köyünde sağ olarak bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam, gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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