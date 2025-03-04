Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bilecik'te Sağ Olarak Bulundu

Bilecik'te kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Alınca köyünde yaşayan 65 yaşındaki Selçuk G. kayboldu. Selçuk G.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaşlı adam çevredeki bir köyde sağ olarak bulundu

Bölgeye hızla jandarma ve 8 kişilik AFAD ekibi sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Selçuk G., yaşadığı köyün yakınlarındaki Güde köyünde sağ olarak bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adam, gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - BİLECİK