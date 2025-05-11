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Alzheimer Hastası Remzi Özberk'in Cansız Bedeni Bulundu

Alzheimer Hastası Remzi Özberk'in Cansız Bedeni Bulundu
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Manisa'nın Soma ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Remzi Özberk, bir arazide ölü olarak bulundu. Arama kurtarma çalışmaları geniş çapta sürdü, ancak acı haber Soma halkını derinden üzdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 69 yaşındaki Remzi Özberk, bir arazide ölü olarak bulundu.

6 Mayıs Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Remzi Özberk için geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, ANDA, Bergama TRAC Şubesi, Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (SODOS) ve çok sayıda gönüllü vatandaş bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Termal drone destekli havadan aramalarla birlikte zorlu arazi şartlarında karadan da aralıksız çalışmalar sürdürüldü.

Soma halkının da büyük destek verdiği çalışmalarda Özberk'in cansız bedeni, Avdan Mahallesi'ne bağlı mezarlığa yakın bir tarım arazisinde bulundu. Acı haber, Soma'da büyük üzüntüye neden oldu.

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu yaptığı açıklamada, "Remzi amcamız için 6 gündür geceli gündüzlü çalıştık. Tüm ekiplerle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Sağ salim bulmayı umut ediyorduk ama maalesef üzücü haberle karşılaştık. Bu süreçte destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve Soma halkına teşekkür ediyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, Özberk'in kaybolduğu gün Avdan Mahallesi civarında bazı kişilerle kısa süreli sohbet ettiğini ve yön sorduğunu belirtti. En son güvenlik kameralarına yalnız yürüdüğü anlar yansıdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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