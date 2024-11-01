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Alzheimer Hastası Meryem Başaran Kayıp

Alzheimer Hastası Meryem Başaran Kayıp
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Aydın'da, 70 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Başaran, evinden çıkmasının ardından kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları Gölhisar Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan ve geri dönmeyen 70 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Başaran'ın son olarak Gölhisar Mahallesi'nde görüldüğü tespit edilirken, arama kurtarma çalışmalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan Meryem Başaran (70), geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında evinden çıktı. Akşam saatlerinde evine geri dönmeyen 70 yaşındaki Başaran için ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Cep telefonu ile ulaşılan Başaran'ın yakınlarına telefonda "Tarladayım, burası çok karanlık" dediği öğrenilirken, yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, yapılan detaylı incelemeler sonunda Başaran'ın Gölhisar Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Kamera kayıtlarında Gölhisar Mahallesi'nde olduğu tespit edilen yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldığı, güvenlik güçleri ve ilgili ekiplere ANDA, AFAR, AFAD gönüllülerin de destek verdiği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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