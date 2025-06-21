Alzheimer Hastası Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ailesi tarafından önceki gün kayıp ihbarında bulunulan 66 yaşındaki şahıs, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Alzheimer hastası Mustafa Özçelik; dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarın ardından başlatılan arama çalışmalarına UMKE, jandarma, AFAD ve emniyet ekipleri katıldı. Gece boyunca süren yoğun arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sonuç verdi. Kayıp alzheimer hastası Özçelik, sağ olarak bulundu.

İlk tıbbi müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - NİĞDE