Alzheimer hastası kadının cesedi baraj gölünde bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra 1 Mayıs tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan ve günlerdir aranan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa'a ait olduğu belirtilen ceset, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulunduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR