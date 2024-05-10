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Alzheimer hastası kadının cesedi baraj gölünde bulundu

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa'nın cesedi, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulundu.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra 1 Mayıs tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan ve günlerdir aranan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa'a ait olduğu belirtilen ceset, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulunduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mihalıççık Eskişehir Sasa İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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