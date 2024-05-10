Alzheimer hastası kadının cesedi baraj gölünde bulundu
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa'nın cesedi, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulundu.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra 1 Mayıs tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alınamayan ve günlerdir aranan 75 yaşındaki alzheimer hastası Arife Sasa'a ait olduğu belirtilen ceset, Suleler mahallesindeki bir baraj gölü içinde bulunduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR